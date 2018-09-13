Источник: экс-министра строительства Карелии задержали по делу о крупном мошенничестве

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии, экс-директора ресурсоснабжающей организации "Карелэнергоресурс" Дмитрия Матвийца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Дмитрий Матвиец задержан в рамках дела о мошенничество с НДС в особо крупном размере. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказал источник.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе МВД по Карелии, по материалам УБЭП по РК возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, руководитель ресурсоснабжающей организации, которая занимается отоплением районов республики, совершил хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения НДС.

"В бухгалтерские документы и налоговые декларации были внесены ложные сведения об оказании услуг по приобретению ресурсов коммерческих предприятий, однако эти организации не являлись плательщиками НДС в связи с упрощенной системой налогообложения. Ущерб, причиненный государству, составил более 3,5 млн рублей", - сказала представитель пресс-службы ведомства.

В пресс-службе не стали называть фамилию фигуранта дела, но отметили, что он задержан и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Дмитрий Матвиец возглавлял компанию "Карелэнергоресурс" с 2013 по 2016 годы. С апреля 2016 по сентябрь 2017 года он работал в должности министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии.