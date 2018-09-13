Адвокат избитого в ярославской колонии заключенного Макарова вернулась в Россию

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Адвокат избитого в ярославской колонии №1 заключенного Евгения Макарова Ирина Бирюкова вернулась в Россию. Об этом она в четверг сообщила ТАСС.

"Я сегодня прилетела в Россию. Мы усилим те меры безопасности, которые готовили за время, пока меня не было", - сказала Бирюкова. При этом она добавила, что следственные органы отказали ей в госзащите.

"Мне отказали в госзащите. Мотивировали тем, что мне лично угрозы сотрудники УФСИН не высказывали, а проверка УФСБ ничего не обнаружила", - сказала Бирюкова.

Она также сообщила, что планирует посетить ярославскую колонию №8, где находится Макаров. "Пока думаем, как и когда это сделать по нашим внутренним условиям безопасности. А так, планирую активно подключиться к расследованию дела. У нас возникают новые заявители, поэтому работы очень много", - пояснила адвокат.

Материал о пытках в колонии №1 Ярославля летом 2017 года появился на сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года. Текст сопровождался десятиминутной видеозаписью, которая была предоставлена юристами фонда "Общественный вердикт". На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова.

Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий, 24 июля оно передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ. В итоге 17 сотрудников ярославской колонии №1 были отстранены от исполнения обязанностей. Заволжский районный суд Ярославля арестовал 13 фигурантов дела, один находится под домашним арестом по состоянию здоровья.

23 августа на сайте "Новой газеты" появилось еще одно видео об избиении заключенных в колонии №1. При изучении видеозаписи среди избивавших следователи выявили фигурантов дела об избиении Макарова. По данному факту также было возбуждено уголовное дело, оно объединено с первым.