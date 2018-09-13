На Ставрополье проверят информацию о вымогательстве 2 млн рублей у сотрудников ДПС

ТАСС, 13 сентября. Следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю проверит информацию о вымогательстве 2 млн рублей у сотрудников ДПС, предположительно бравших взятки у водителей. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.

"В масс-медиа активно обсуждается опубликованный 10 сентября видеоролик, на котором зафиксировано, как инспекторы ДПС на посту автодороги Георгиевск-Новопавловск в Кировском районе предположительно получают денежные средства от водителей автотранспорта. По указанному факту проводится процессуальная проверка. Одновременно следствие проверяет сообщение о преступлении по факту вымогательства 2 млн рублей автором ролика у сотрудников ДПС за неразмещение этого материала в сети интернет", - говорится в сообщении.