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На Ставрополье проверят информацию о вымогательстве 2 млн рублей у сотрудников ДПС

Также СУ СКР по региону проводит проверку видеоролика о получении взяток сотрудниками ДПС

ТАСС, 13 сентября. Следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю проверит информацию о вымогательстве 2 млн рублей у сотрудников ДПС, предположительно бравших взятки у водителей. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.

"В масс-медиа активно обсуждается опубликованный 10 сентября видеоролик, на котором зафиксировано, как инспекторы ДПС на посту автодороги Георгиевск-Новопавловск в Кировском районе предположительно получают денежные средства от водителей автотранспорта. По указанному факту проводится процессуальная проверка. Одновременно следствие проверяет сообщение о преступлении по факту вымогательства 2 млн рублей автором ролика у сотрудников ДПС за неразмещение этого материала в сети интернет", - говорится в сообщении.

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