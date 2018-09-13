AFP: художника Павленского выпустили из тюрьмы во Франции под подписку о невыезде

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Российский художник-акционист Петр Павленский, арестованный во Франции за поджог здания банка в центре Парижа, выпущен на свободу под подписку о невыезде. Об этом сообщило в четверг AFP.

По данным агентства, такое решение принял Исправительный суд Парижа. Павленский, до сих пор содержавшийся под стражей в тюрьме Флёри-Мерожис в пригороде Парижа, выпущен на свободу на условиях судебного контроля. В частности, россиянину запрещено будет покидать территорию Франции до суда по его делу.

Павленский вместе с женой и двумя детьми переехал во Францию из России после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc", а также проводимой в отношении художника проверки о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра. В мае 2017 года он получил политическое убежище во Франции.

В октябре 2017 года Павленский поджег вход в здание филиала Banque de France, расположенного на площади Бастилии в Париже. Фасаду здания был нанесен значительный ущерб. Фотографии этого были размещены в интернете, а сам художник объявил свои действия "попыткой разжечь революционный пожар в мире".

Вскоре после публикации фотографий художник был арестован. Согласно уголовному кодексу Франции, умышленный поджог с целью причинения ущерба собственности, поставивший под угрозу жизни людей, наказуем сроком до 10 лет тюремного заключения и штрафом до €150 тыс. По указанию прокуратуры экспертами французской полиции была проведена психиатрическая экспертиза Павленского. Она показала, что он вменяем и может нести ответственность за свои поступки.