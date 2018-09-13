В Северной Каролине из-за урагана произошло свыше 16,7 тыс. отключений электроэнергии

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Более 16,7 тыс. случаев аварийного отключения электроэнергии зарегистрировано в штате Северная Каролина в связи с резким ухудшением погодных условий из-за надвигающегося урагана "Флоренс". Об этом сообщило в четверг Управление по чрезвычайным ситуациям этого штата.

"Во всем штате суммарное количество отключений электроэнергии составляет в настоящий момент 16711. Самое большое число таких случаев зарегистрировано в округах Картерет, Крейвен и Пендер", - уточнило управление в своем Twitter. Оно настоятельно рекомендует населению не приближаться к оборванным линиям электропередач.

Как ранее проинформировал Национальный центр США по наблюдению за ураганами, бушующий в Атлантическом океане "Флоренс" ослаб до второй из пяти возможных категорий по шкале Саффира - Симпсона. В настоящий момент скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет около 46,9 м/с. "Флоренс" находится примерно в 270 км к востоку от города Миртл-Бич (штат Южная Каролина) и движется в северо-западном направлении со скоростью около 4,5 м/с. Как ожидается, ураган достигнет побережья США уже в ночь на пятницу.

Власти штатов Вирджиния, Джорджия, Мэриленд, Северная Каролина, Южная Каролина и Вашингтона ранее ввели режим чрезвычайной ситуации из-за надвигающейся стихии. Как предупредили синоптики, ураган, несмотря на ослабление, принесет сильнейшие ветра и дожди и может привести к наводнениям.