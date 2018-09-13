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На складе гипермаркета стройматериалов в Екатеринбурге произошел пожар

Площадь возгорания составила 150 кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Склад гипермаркета строительных и отделочных материалов горел в Екатеринбурге в четверг вечером, площадь пожара составила 150 кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Поздним вечером в Екатеринбурге пожарные ликвидировали пожар в пристрое к гипермаркету строительных и отделочных материалов на улице Победы... Пожарные оперативно локализовали огонь, не дав ему распространиться на вторую часть пристроя и торговые площади гипермаркета. 50 минут потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем, площадь пожара составила 150 кв. метров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания сейчас выясняются.

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