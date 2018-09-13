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СМИ: полиция Монреаля взяла под стражу подростка, писавшего в интернете угрозы своей школе

Здание школы, расположенной в западной части города, обследовали взрывотехники и кинологи с собаками, но не нашли ни оружия, ни взрывчатых веществ

ОТТАВА, 13 сентября. /ТАСС/. Полиция Монреаля арестовала 13-летнего подростка, который в интернете распространял угрозы в отношении своей школы. Об этом в четверг сообщил телеканал CTV.

Юношу задержали еще в среду, но информация об этом появилась только сейчас. Как сообщили в полиции, ему будут предъявлены обвинения в распространении угроз, он находится под стражей и в скором времени должен предстать перед судом по делам несовершеннолетних.

Здание школы, расположенной в западной части Монреаля, обследовали взрывотехники и кинологи с собаками, но не нашли ни оружия, ни взрывчатых веществ. В четверг из-за продолжающего расследования в школе были отменены занятия.

Полиция не раскрывает характера угроз, но отмечает, что речь шла о причинении физического вреда учащимся. Имя ученика также не разглашается, так как он несовершеннолетний.

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