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В Ульяновской области потушили крупный природный пожар

Площадь возгорания составляла 34 га

УЛЬЯНОВСК, 13 сентября. /ТАСС/. Природный пожар близ села Крестово Городище Ульяновской области ликвидирован на площади 34 га, никто не пострадал. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

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По данным ведомства, пожар начался в 02:00 (01:00 мск) четверга. В момент обнаружения его площадь составляла 10 га.

"Пожар ликвидирован в 22:00 [21:00 мск] на площади 34 га", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что эвакуация населения не потребовалась, жилой сектор от огня не пострадал.

Тушение пожара осложняли погодные условия - на территории Ульяновской области в четверг установилась ветреная погода, отдельные порывы достигали 20 м/с.

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