В Массачусетсе произошло 70 случаев взрыва газа

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в четверг в результате взрывов и пожаров в домах города Лоренс и соседнего с ним Андовера (штат Массачусетс). Об этом сообщила администрация городского госпиталя Лоренса.

"Главный госпиталь Лоренса оказывает помощь шестерым пострадавшим от взрыва газа, состояние двух пациентов критическое. Мы готовимся принять множество потерпевших", - уточнила администрация медучреждения в своем "Фейсбуке". В госпитале имеется ожоговое отделение, "полностью функционирующее и доукомплектованное врачами, медсестрами и вспомогательным персоналом".

Полиция Массачусетс информировала, что пожары и взрывы произошли в 70 местах. Блюстители порядка при поддержке пожарных и следователей проводят эвакуацию населения.

Власти штата распорядились эвакуировать часть жителей Лоренса и Андовера, в домах которых произошли пожары. Об этом сообщило управление полиции штата в Twitter.

Власти считают преждевременным говорить о причине ЧП. "Слишком рано спекулировать на тему причины. Совместное расследование будет проведено, как только обстановка стабилизируется", - отметила полиция.

Предполагается, что первопричиной ЧП стал прорыв местного газопровода. Распределением бытового газа в Лоренсе и Андовере занимается компания Columbia Gas. Сейчас она постепенно снижает давление в газовых трубах.