В Якутии завели дело на вербовщика исламистской террористической организации

ЯКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. В Якутии предъявлено обвинение иностранному гражданину, который осуществлял поиск и вербовку лиц для участия в террористической деятельности в интересах международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (деятельность запрещена на территории РФ). Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Управления ФСБ по региону.

"Задержанный с помощью личной страницы в сети интернет осуществлял размещение материалов, оправдывающих и поддерживающих деятельность террористов в Сирии. В частности убежденный сторонник радикального ислама распространял на своей персональной странице и в интернет-сообществах различного рода материалы с призывами поддержать террористов и подражать им. При этом доступ для просмотра и копирования был открыт неограниченному кругу лиц", - отмечается в сообщении.

Следственным подразделением УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в отношении гражданина Киргизии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). Задержанному предъявлено обвинение, он помещен в СИЗО, добавили в ведомстве.