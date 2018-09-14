В Северной Каролине произошло более 102,3 тыс. отключений электроэнергии из-за урагана

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Число случаев аварийного отключения электроэнергии в штате Северная Каролина, произошедших в связи с ухудшением погодных условий из-за надвигающегося урагана "Флоренс", возросло с 16,7 тыс. до более 102,3 тыс. Об этом сообщило в четверг Управление по чрезвычайным ситуациям этого штата.

"Во всем штате по состоянию дел на 21:00 (04:00 мск, 14 сентября) суммарное количество отключений электроэнергии составило 102 308. Самое большое число таких случаев зарегистрировано в округах Бофорт, Картерет, Крейвен, Онслоу и Пимлико", - уточнило управление в своем Twitter.

По последним данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, бушующий в Атлантическом океане "Флоренс" по-прежнему относится ко второй из пяти возможных категорий по шкале Саффира - Симпсона. В настоящий момент скорость ветра в эпицентре атмосферного явления чуть спала до 44,7 м/с. "Флоренс" находится примерно в 230 км к востоку от города Миртл-Бич (штат Южная Каролина) и движется в северо-западном направлении со скоростью 2,2 м/с.

Власти американских штатов Вирджиния, Джорджия, Мэриленд, Северная Каролина, Южная Каролина и Вашингтона ранее ввели режим чрезвычайной ситуации из-за надвигающейся стихии. Как предупредили синоптики, ураган, несмотря на ослабление, принесет сильнейшие ветра и дожди и может привести к наводнениям.