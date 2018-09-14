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СМИ: в Таиланде 155 человек задержаны за нелегальную модификацию мотоциклов для гонок

Полиция также арестовала организатора гонок

БАНГКОК, 14 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Таиланда задержали 155 человек, которые нелегально модифицировали свои мотоциклы для участия в гонках в центральной провинции Патумтхани. Как сообщила в пятницу газета Daily Nation, также по решению суда был арестован 20-летний молодой человек, организовавший заезды через Facebook.

По данным полиции, 58 задержанным меньше 18 лет. Вместе с тем был конфискован 161 мотоцикл. Правоохранительные органы также проверили 68 мастерских и магазинов запасных запасных, 19 из них нарушили закон, поскольку предлагали установку мотоциклетных выхлопных систем, звук которых превышал 95 децибел.

Стражи порядка рассказали, что в гонках, которые организовывал арестованный молодой человек, участвовало каждый раз более 100 человек. Кроме того, через Facebook велась прямая трансляция нелегальных заездов.

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