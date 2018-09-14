Ураган "Флоренс" в Атлантике ослаб до первой категории

ТАСС, 14 сентября. Ураган "Флоренс", сформировавшийся в Атлантическом океане, ослаб со второй до первой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщил в пятницу Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Согласно оценкам синоптиков, скорость ветра в эпицентре атмосферного явления снизилась до 41,6 м/с. Специалисты центра ранее отмечали, что "Флоренс" может стать самым мощным ураганом в Атлантике в текущем сезоне.

По оценкам центра, "Флоренс" находится в 95 км к юго-востоку от города Уилмингтон (штат Северная Каролина).

Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны - Вашингтона, в сторону которых движется "Флоренс", уже ввели режим чрезвычайной ситуации. В Южной и Северной Каролине объявлена эвакуация жителей прибрежных районов - всего более 1,5 млн человек.