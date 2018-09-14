Уголовное дело возбуждено в Белгороде после гибели новорожденных в перинатальном центре

ТАСС, 14 сентября. Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели троих новорожденных детей в перинатальном центре больницы № 2 Белгорода. Соответствующее указание дал замруководителя СУ СК РФ по Белгородской области после личного приема семей, потерявших детей летом этого года, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Заместитель руководителя дал указание о возбуждении уголовных дел по фактам гибели новорожденных, даче конкретных поручений следователям и руководству следственного отдела по Белгороду. Вопросы, возникшие у заявителей по медицинской документации и о причинах смерти их младенцев, будут в полной мере учтены при назначении комплексных экспертиз", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в социальных сетях было распространено заявление одного из жителей Белгорода, поданное на имя руководителя СУ СК РФ по Белгородской области, в котором он просил провести проверку в перинатальном центре городской больницы № 2 после гибели своего новорожденного ребенка от сепсиса, отмечая при этом, что "с аналогичным диагнозом сепсис в тот же день умерли еще двое детей".

В департаменте здравоохранения Белгородской области ТАСС в пятницу отказались прокомментировать сложившуюся в перинатальном центре ситуацию, а также информацию о гибели детей в медучреждении.