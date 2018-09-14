Суд оставил в силе приговор директору стройфирмы в Приамурье, осужденному за мошенничество

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Амурский областной суд оставил без изменения приговор в отношении руководителя строительной компании "Новый экономический проект" Алексея Хижинского, осужденного за мошенничество. От действий мужчины пострадали участники долевого строительства, сообщил в пятницу старший помощник прокурора Амурской области Валентин Бурсянин.

Судом установлено, что 41-летний житель Благовещенска Алексей Хижинский предлагал жилье в строящемся многоквартирном доме в селе Чигири Благовещенского района, взяв с семерых клиентов деньги. Квартир участники долевого строительства не получили, ущерб от общения с мошенником составил более 8,3 млн рублей.

"Приговором Благовещенского городского суда Амурской области 41-летний местный житель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Амурского областного суда приговор Благовещенского городского суда оставлен без изменения, а апелляционная жалоба защитника - без удовлетворения. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказал Бурсянин.

Помимо этого, осужденный должен выплатить двум потерпевшим "дольщикам" причиненный ущерб на общую сумму более 3,3 млн рублей.