В Воронежской области задержаны четверо полицейских

ВОРОНЕЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Четверо полицейских, подозреваемых в убийстве, задержаны в Воронежской области. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"В ходе расследования уголовного дела по статье 105 УК РФ ("Убийство"), возбужденного по факту безвестного исчезновения 37-летнего жителя Рамонского района Воронежской области, задержаны четверо сотрудников полиции. Они подозреваются в совершении указанного преступления, решается вопрос об их заключении под стражу", - сообщает региональное управление СК.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), которое объединено в одно производство с уголовным делом об убийстве.

По предварительным данным, 37-летний мужчина 7 мая ушел из дома в селе Богданово Рамонского района и не вернулся. В июне к его поискам подключился поисковый отряд "Лиза Алерт Воронеж".