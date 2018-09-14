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В Петербурге иномарка вылетела на пешеходов после ДТП

На месте работают спасатели и сотрудники скорой помощи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Автомобиль Mercedes попал в ДТП на Ленинском проспекте и вылетел на газон. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, трех человек осматривают медики.

"В результате ДТП автомобиль Mercedes вылетел на газон на Ленинском проспекте. Троих человек осматривают медики", - сказал собеседник агентства.

Как позднее сообщили ТАСС в пресс-службе петербургской станции скорой помощи, среди пострадавших взрослый и двое детей. "Три человека увезены скорой - один взрослый и двое детей", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Источник в медицинских кругах Санкт-Петербурга сообщил, что женщина находится в тяжелом состоянии и что пострадавшим детям восемь и десять лет.

Ленинский проспект - магистраль, проходящая по южной части Санкт-Петербурга, она связывает Красносельский, Кировский и Московский районы города.

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