СК завершил расследование дела в отношении Кирилла Серебренникова

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и его соучастников, обвиняемых в хищении 133 млн рублей, выделенных на проект "Платформа". Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Что нужно знать о деле "Седьмой студии"

Серебренникова, а также Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нину Масляеву и Софью Апфельбаум обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии СК, обвиняемые похитили 133 млн руб. из 214 млн руб., выделенных из бюджета в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на популяризацию современного искусства РФ в рамках проекта "Платформа".

Доказательственную базу следствие считает достаточной и направляет уголовное дело прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Следствие наложило арест на имущество обвиняемых: квартиру Серебренникова в Германии стоимостью €300 тыс., приобретенную в период совершения хищения, автомобили фигурантов стоимостью около 7 млн рублей, дорогостоящие ювелирные украшения, а также денежные средства (€5 тыс., около $100 тыс.) и другое имущество.