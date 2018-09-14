В Нижегородской области разыскивают двухлетнюю пропавшую девочку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сентября. /ТАСС/. Следователи начали доследственную проверку по факту исчезновения двухлетней девочки в Кстово Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

"14 сентября в 11 часов во время прогулки в поле со своими двумя детьми и собакой женщина отвлеклась на непродолжительное время и, повернувшись, не увидела одного из детей - двухлетнюю девочку. По факту пропажи ребенка организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Как уточняют в пресс-службе, мать самостоятельно пыталась отыскать ребенка, после чего обратилась в полицию. На месте происшествия сейчас работают следователи-криминалисты следственного управления СК РФ по Нижегородской области для установления всех обстоятельств произошедшего.