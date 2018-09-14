В Перми возбудили дело в отношении полицейских за халатность, повлекшую смерть женщины

ТАСС, 14 сентября. Уголовное дело возбуждено по факту халатности сотрудников полиции, который повлек убийство жительницы Перми. Об этом говорится в официальном сообщении Следственного управления СК РФ Пермского края.

"Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц отдела полиции №2 УМВД России по Перми, подозреваемых по статье 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с 2010 года по 2018 год жительница Перми неоднократно заявляла в полицию о том, что ее сосед угрожает ей убийством. Однако, "неустановленные должностные лица отдела полиции № 2 не принимали должных мер".

"По заявлениям женщины необоснованно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, проверочные мероприятия в полном объеме не проводились. В результате этого мужчина, осознавая свою безнаказанность, совершил в отношении женщины преступление, предусмотренное статьей 105 УК РФ ("Убийство")", - поясняется в сообщении пресс-службы СУ СК РФ края.

Теперь следователям предстоит выяснить все обстоятельства, а также установить причастных к произошедшему.