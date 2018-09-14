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В Перми возбудили дело в отношении полицейских за халатность, повлекшую смерть женщины

По данным СК, с 2010 года по 2018 год жительница Перми неоднократно заявляла в полицию о том, что ее сосед угрожает ей убийством, но силовики не принимали должных мер

ТАСС, 14 сентября. Уголовное дело возбуждено по факту халатности сотрудников полиции, который повлек убийство жительницы Перми. Об этом говорится в официальном сообщении Следственного управления СК РФ Пермского края.

"Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц отдела полиции №2 УМВД России по Перми, подозреваемых по статье 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с 2010 года по 2018 год жительница Перми неоднократно заявляла в полицию о том, что ее сосед угрожает ей убийством. Однако, "неустановленные должностные лица отдела полиции № 2 не принимали должных мер".

"По заявлениям женщины необоснованно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, проверочные мероприятия в полном объеме не проводились. В результате этого мужчина, осознавая свою безнаказанность, совершил в отношении женщины преступление, предусмотренное статьей 105 УК РФ ("Убийство")", - поясняется в сообщении пресс-службы СУ СК РФ края.

Теперь следователям предстоит выяснить все обстоятельства, а также установить причастных к произошедшему.

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