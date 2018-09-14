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Власти Крыма введут режим ЧС в Армянске в связи с химическим выбросом

Введение режима ожидается до конца дня

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма в пятницу планируют ввести режим ЧС в городе Армянске в связи с выбросом неизвестного вещества. Об этом сообщил журналистам в пятницу замначальника ГУ МЧС России по Республике Крым Алексей Фридман.

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"Сегодня до конца дня будет введен режим ЧС", - сказал он.

Власти республики приняли решение на две недели остановить работу завода "Крымский титан" в связи с выбросом вредных веществ. На этот же срок из города решено вывезти детей. По данным минобразования Крыма, учащиеся 2-11 классов выехали в детские лагеря, первоклассники и дети дошкольного возраста отправлены в санатории республики в сопровождении родителей.

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