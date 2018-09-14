Экс-начальник отдела МВД под Белгородом получил 4,5 года колонии за избиение задержанного

ТАСС, 14 сентября. Суд приговорил бывшего начальника ОМВД России по Прохоровскому району Белгородской области к 4,5 года колонии общего режима, признав его виновным в избиении задержанного и служебном подлоге. Об этом в пятницу сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Приговором Прохоровского районного суда подсудимому назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима. Бывший начальник ОМВД России по Прохоровскому району признан виновным <…> в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, организации совершения должностным лицом превышения должностных полномочий и служебного подлога", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Второго бывшего полицейского, участвовавшего в избиении, суд приговорил к 1,5 года заключения в колонии общего режима, еще одного сотрудника районного отдела - к штрафу 250 тыс. рублей за фальсификацию дела об административном нарушении.

Как установлено в суде, 23 ноября 2016 года начальник ОМВД России по Прохоровскому району и его подчиненный проверяли одного из местных жителей на причастность к совершению ряда преступлений. В ходе проверки правоохранители стали избивать задержанного, нанеся не менее 53 ударов. После этого руководитель районного отдела МВД поручил подчиненным привлечь избитого мужчину к административной ответственности.