{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шесть человек спасены при тушении пожара в жилом доме на юго-западе Москвы

По данным ГУ МЧС по городу, пострадавших нет

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Пожарные спасли шесть человек, включая двоих детей, при тушении пожара в квартире жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Загорание происходит в одной из комнат и балконном помещении на 7-м этаже жилого дома на Херсонской улице. Из горящих и соседних помещений спасены шесть человек, из них двое детей", - сказал собеседник агентства.

Общая площадь пожара составила 40 кв. метров. Сейчас возгорание локализовано, тушение продолжается. "Пострадавших нет", - добавили в главке.

Теги
Россия
Полицейские задержали подозреваемых в жестоком обращении с животными в Москве
Решается вопрос об избрании меры пресечения, отметила официальный представитель МВД Ирина Волк
Читать полностью