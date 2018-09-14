Мать обнаруженного с дистрофией ребенка в Петербурге нормально не ела год из-за диеты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Мать истощенного годовалого ребенка, обнаруженного в одной из квартир в Красногвардейском районе Петербурга, больше года практически ничего не ела. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, женщина придерживалась радикальной формы вегетарианства.

"Она нормально не питалась около года. По предварительной информации, женщина придерживалась в еде радикальной формы вегетарианства", - сказал собеседник агентства.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге ТАСС сообщили, что, предположительно, семья придерживалась сыроедения. "По мнению врачей, женщине самой нужна медицинская помощь. Она не может ухаживать за сыном, так как больше года она практически ничего не ела и сильно ослабла. <…> По словам отца мальчика, меню семьи длительное время составляли овсяные хлопья, отваренные в бульоне из рыбьей кости с молоком", - также говорится на сайте детского омбудсмена Светланы Агапитовой.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности" в отношении матери ребенка. Данная статья УК не предполагает ареста в качестве меры пресечения, поэтому, как уточнили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, скорее всего, женщину отпустят под подписку о невыезде.

По информации уполномоченного по правам ребенка, родители ребенка попали в поле зрения субъектов профилактики, когда с момента рождения мальчика прошло около месяца - новорожденный не прибавлял в весе, а мать с отцом якобы не прислушивались к рекомендациям медиков и не соблюдали гигиену. В аппарате отмечают, что ранее ребенка уже госпитализировали, тогда после лечения родители обещали исполнять свои обязанности по уходу за сыном более ответственно.

Ранее сообщалось, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из больницы, в которой медики сообщили, что в одной из квартир в Красногвардейском районе Петербурга обнаружен ребенок с истощением. Маленький мальчик четыре дня провел в реанимации, накануне его перевели на отделение.