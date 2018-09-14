Более 60 человек ищут пропавшую туристку из Москвы в горах Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 сентября. /ТАСС/. Более 60 человек в Северной Осетии задействованы в поиске пропавшей в горах туристки из Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе МВД по республике

"В поисках участвуют дружинники, полицейские, спасатели, егеря, гражданские лица, а также конный взвод республиканского МВД. Всего более 60 человек", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, полицейские Северной Осетии разыскивают без вести пропавшую Устюжанинову Марию Андреевну из Москвы, 1978 года рождения. 10 сентября она направилась в сторону селения Кобань для пешего перехода через перевал в сторону Мертвого городка в районе селения Даргавс и по настоящее время не вернулась.

Полицейские просят сообщать информацию о местонахождении без вести пропавшей по телефонам: 8(86739)-3-27-50; 8-919-428-03-01, 02.