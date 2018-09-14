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Кроссовки оказались причиной эвакуации людей в отделении Сбербанка в Москве

Инцидент произошел на юго-востоке столицы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Полицейские обнаружили бесхозную сумку в одном из отделений Сбербанка на юго-востоке Москвы, из-за которого были эвакуированы несколько человек. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в сумке оказались забытые кроссовки.

"Полицейские проверили помещение Сбербанка на улице Генерала Кузнецова, 28, где была обнаружена бесхозная сумка. В ходе проверки установлено, что в ней оказались забытые кроссовки", - сказал собеседник агентства, не уточнив количество эвакуированных.

В свою очередь в пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт обнаружения бесхозного предмета на улице Генерала Кузнецова, 28, который не предоставляет опасности.

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