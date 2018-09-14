Гособвинение закончило представлять доказательства по делу экс-главы Коми

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Прокуратура закончила представление доказательств по уголовному делу бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера и его предполагаемых сообщников. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Дарья Евменина.

"Сегодня в Замоскворецком районном суде Москвы прокурор Борис Непорожный заявил об окончании представления доказательств обвинения", - сказала она.

Как пояснила Евменина, обвинение отказалось от допросов в судебном заседании порядка тридцати свидетелей, показания которых, по ее словам, находятся в материалах уголовного дела и полностью опровергают предъявленное Гайзеру обвинение. "Вещественные доказательства также не исследованы", - добавила адвокат, отметив, что "такая позиция обвинения вызвана в том числе неоднократными заявлениями свидетелей об оказании на них давления следователями и оперативными сотрудниками при допросе".

Защита Гайзера и других фигурантов дела готова предоставить свои доказательства невиновности обвиняемых.

Дело Гайзера

В ноябре прошлого года Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Гайзера, его бывшего заместителя Алексея Чернова, экс- председателя Госсовета Коми Игоря Ковзеля, бывшего члена Совета Федерации Владимира Торлопова и еще десяти фигурантов. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в создании преступного сообщества, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

30 сентября 2015 года Гайзер был отстранен от должности указом президента РФ в связи с утратой доверия.