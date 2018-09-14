Власти ввели режим ЧС на севере Крыма из-за химических выбросов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Власти ввели режим ЧС в Армянске и других пострадавших от выброса неизвестного вещества населенных пунктах на севере Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе правительства республики.

"В Армянске и других пострадавших от вредных выбросов населенных пунктах введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко", - говорится в сообщении.

Правительство Крыма из резервного фонда выделило 76 млн рублей на ликвидацию последствий.

Ранее вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко отмечал, что режим ЧС рекомендуется ввести в связи с превышением предельно допустимой концентрации вредных веществ более чем в пять раз. Проведение дополнительных мероприятий не планируется, однако введение режима позволит задействовать резервные фонды и материальные резервы для оперативного устранения последствий.

Как отметили в пресс-службе, по данным управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополь, в настоящее время в Армянске фиксируется некоторое ухудшение экологической ситуации в Армянске и превышение предельно допустимых концентраций хлористого водорода и сернистого ангидрида. Вместе с тем, как утверждают в ведомстве, рисков для здоровья и острых отравлений нет, "риски острых реакций минимальные и эпизодические".

О выбросе

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты.

По предварительным данным исследований, причиной выпадения химического вещества в Армянске является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом компании "Титановые инвестиции". Проводятся экспертизы, СК возбудил уголовное дело в связи с произошедшим.

Власти республики приняли решение на две недели остановить работу завода "Крымский Титан" в связи с выбросом вредных веществ. На этот же срок из города решено вывезти детей.