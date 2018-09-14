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На стадионе в Зеленограде юношу насмерть задавило футбольными воротами

Сейчас следователи осматривают место происшествия, устанавливают все обстоятельства случившегося

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Футбольные ворота упали на юношу на стадионе в Зеленограде и насмерть задавили его. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Вечером 14 сентября на стадионе в Зеленограде молодые люди играли в футбол. В перерыве игры 18-летний юноша повис на воротах, которые впоследствии на него же и упали. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия", - сообщила Иванова.

По данному факту начата доследственная проверка. По предварительным данным, стадион не эксплуатировался.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, устанавливают все обстоятельства случившегося. В рамках проверки будут назначены и проведены судебные экспертизы.

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