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Полицейские проверяют информацию о хлопке в офисном здании в центре Москвы

Прибывший на место наряд никого не обнаружили, двери и стекла здания не повреждены

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции проверяют информацию о хлопке в одном из офисных зданий на Марксистской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

"В полицию поступило сообщение от гражданина, который заявил о хлопке в офисном здании на Марксистской улице, 5. На место происшествия прибыли полицейские, которые никого не обнаружили, двери и стекла здания не повреждены", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту проводится проверка.

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