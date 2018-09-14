Полицейские проверяют информацию о хлопке в офисном здании в центре Москвы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции проверяют информацию о хлопке в одном из офисных зданий на Марксистской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

"В полицию поступило сообщение от гражданина, который заявил о хлопке в офисном здании на Марксистской улице, 5. На место происшествия прибыли полицейские, которые никого не обнаружили, двери и стекла здания не повреждены", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту проводится проверка.