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Число жертв ДТП в Ингушетии возросло до шести

В настоящее время сотрудниками полиции выясняются причины дорожно-транспортного происшествия

МАГАС, 14 сентября. /ТАСС/. Число погибших при столкновении двух легковых автомобилей на федеральной трассе в Ингушетии возросло с четырех до шести, среди погибших есть ребенок, сообщили ТАСС в пятницу в МВД по Ингушетии.

"На федеральной автодороге "Кавказ" в районе аэропорта "Магас" столкнулись "Лада Приора" под управлением 27-летнего жителя сельского поселения Нижние Ачалуки Малгобекского района и Hyundai Solaris под управлением 38-летнего жителя города Грозный Чеченской Республики. В результате столкновения погибли оба водителя и еще четыре человека, в том числе годовалый мальчик. Еще три человека получили ранения различной степени тяжести", - уточнили в ведомстве.

Как сообщается, в настоящее время сотрудниками полиции выясняются причины дорожно-транспортного происшествия.

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