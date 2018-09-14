Ураган "Флоренс" ослаб до тропического шторма

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Ураган "Флоренс", обрушившийся на восточное побережье США, ослаб до тропического шторма. Об этом сообщил в пятницу Национальный центр по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида).

Согласно оценкам синоптиков, скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет примерно 31,3 м/с. Шторм находится в 45 км к северо-востоку от Миртл-Бич (штат Южная Каролина) и продолжает двигаться вглубь континента в западном направлении со скоростью около 1,3 м/с. По прогнозам метеорологов, в течение выходных дней шторма значительно ослабнет.

Ранее сообщалось, что в штате Северная Каролина из-за стихии погибли четыре человека, в том числе мать и ребенок. По данным властей, без электричества только в Северной Каролине остались более 700 тыс. потребителей. На восточном побережье США отменены более 1 тыс. авиарейсов, запланированных на пятницу и субботу.

Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона ранее ввели режим чрезвычайной ситуации. Шторм уже привел к наводнениям в ряде регионов Южной и Северной Каролины. Ранее в этих двух штатах была объявлена эвакуация прибрежных районов, население которых превышает 1,5 млн человек.