В Массачусетсе объявили режим ЧС после взрывов бытового газа и пожаров

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Губернатор Массачусетса Чарльз Бейкер объявил режим чрезвычайной ситуации после взрывов бытового газа и последовавших за ними пожаров в городах Лоренс и Андовер на северо-востоке штата. Соответствующее распоряжение размещено в пятницу на сайте губернатора.

В четверг на значительной территории указанных городов произошли многочисленные взрывы бытового газа, которые привели к пожарам. Предполагается, что причиной ЧП стал прорыв местного газопровода. В результате происшествия погиб один человек, не менее 25 пострадали. Более 80 домов оказались уничтожены или повреждены.

"Губернатор Бейкер объявил режим чрезвычайной ситуации и отдал главе департамента коммунальных услуг указание поручить [энергетической компании] Eversource Energy возглавить скоординированные усилия по безопасному восстановлению коммунальной инфраструктуры в южном и северном районах Лоренса и в Андовере", - отмечается в нем.

Режим ЧС вводится сразу в нескольких округах штата. Это позволит местным властям получить доступ к некоторым федеральным фондам и задействовать дополнительные ресурсы при ликвидации последствий взрывов.

Распределением бытового газа в Лоренсе и Андовере занимается компания Columbia Gas. Бейкер раскритиковал ее за то, что она не смогла вовремя взять ситуацию под контроль, и поручил заниматься ликвидацией последствий бедствия Eversource Energy.

Власти начали расследование происшествия. По их словам, сразу после инцидента они эвакуировали более 8 тыс. человек, многие из которых до сих пор не вернулись в свои дома. Энергокомпаниям пришлось перекрыть подачу газа нескольким тысячам потребителей, проживающих рядом с местом происшествия.