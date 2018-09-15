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СМИ: в результате крушения парома у берегов Индонезии погибли 10 человек

Еще 11 пропали без вести

ТАСС, 15 сентября. По меньшей мере 10 человек погибли, еще 11 пропали без вести в результате крушения парома у берегов провинции Центральный Сулавеси в Индонезии. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo со ссылкой на местные власти.

По его данным, пожар начался на пароме, на борту которого находились 147 пассажиров, после чего судно затонуло. Как отмечается, возгорание началось в пятницу в 16:45 по местному времени (12:45 мск), однако спасатели смогли добраться до судна лишь спустя три часа в связи с плохими погодными условиями.

126 пассажиров парома удалось спасти. Информации об их состоянии здоровья, а также о причинах произошедшего пока не поступало.

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