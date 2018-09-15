Бельгия выдала гражданина РФ, обвиняемого в финансировании ИГ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Гражданин России, обвиняемый в финансировании боевиков запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в Сирии, экстрадирован из Бельгии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности РФ совместно с Генеральной прокуратурой России, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России организована экстрадиция из Бельгии находящегося в международном розыске гражданина России Гехаева Али Абдул-Муталиповича 1988 г. р. Являясь сторонником радикального ислама, с 2015 года А. Гехаев постоянно проживал на территории государств Европейского союза, откуда осуществлял финансовую поддержку боевиков запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Исламское Государство" в Сирии", - сообщили в ЦОС.

Как сообщили в ЦОС, в мае 2017 года на основании ориентировки российской стороны обвиняемый был задержан в Брюсселе и помещен под предэкстрадиционный арест. "В результате скоординированной деятельности российских правоохранительных органов представленные доказательства преступной деятельности разыскиваемого позволили властям Бельгии удовлетворить запрос о его выдаче", - отметили в ЦОС.

14 сентября Гехаев экстрадирован в Россию. Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.