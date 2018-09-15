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Противодействие терроризму в России
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В Дагестане нейтрализовали троих боевиков

По данным НАК, пострадавших в результате контртеррористической операции среди гражданского населения нет
© Снимок с видео/ЦОС ФСБ/ТАСС, архив

ТАСС, 15 сентября. Троих боевиков нейтрализовали во время контртеррористической операции в районе селения Талги в Дагестане. Об этом ТАСС сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В ходе поисковых мероприятий в горно-лесистой местности в районе селения Талги силами правопорядка была обнаружена группа бандитов в составе трех человек", - сообщили в НАК. Также отмечается, что боевики открыли огонь из автоматического оружия, когда им предложили сдаться властям.

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Как информировали в НАК, после получения информации о планирующихся террористических преступлениях республиканское управление ФСБ решило провести 15 сентября контртеррористическую операцию. В двух районах республики ввели соответствующий правовой режим. На месте боестолкновения были обнаружены оружие и боеприпасы.

Среди населения никто не пострадал, также нет потерь среди личного состава сил правопорядка.

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РоссияПротиводействие терроризму в РоссииДагестан
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