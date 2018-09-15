В Дагестане нейтрализовали троих боевиков

ТАСС, 15 сентября. Троих боевиков нейтрализовали во время контртеррористической операции в районе селения Талги в Дагестане. Об этом ТАСС сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В ходе поисковых мероприятий в горно-лесистой местности в районе селения Талги силами правопорядка была обнаружена группа бандитов в составе трех человек", - сообщили в НАК. Также отмечается, что боевики открыли огонь из автоматического оружия, когда им предложили сдаться властям.