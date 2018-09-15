Концентрация сероводорода в воздухе на востоке Москвы превышена в 5,5 раза

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. "Мосэкомониторинг" зафиксировал в субботу утром превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) содержания сероводорода в воздухе на востоке столицы в 5,5 раза. Это следует из информации, опубликованной на сайте экологической службы.

Превышение ПДК было зафиксировано в 08:00 мск в Косино-Ухтомском районе. Данные получены со станции экомониторинга "Кожухово", которая контролирует зону влияния мусоросжигательного завода в Руднево и полигона "Кучино".

Превышение ПДК в 2,2 раза было зафиксировано в 02:00 мск в районе Новокосино. Информация пришла со станции экомониторинга "Новокосино", контролирующей зону влияния мусоросжигательного завода в Руднево и прудов "Мосводоканала". Кроме того, незначительные превышения ПДК сероводорода обнаружены на юго-востоке столицы в Рязанском районе и Печатниках.

Станция "Жулебино" автоматической системы мониторинга экологической службы 9 сентября зафиксировала 8,2 ПДК сероводорода. В "Мосэкомониторинге" поясняют, что превышение концентрации сероводорода меньше чем в 18 раз безвредно для здоровья, несмотря на неприятный запах.