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На стрелявших холостыми патронами в Москве составлены протоколы о мелком хулиганстве

Все задержанные были в состоянии алкогольного опьянения

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Полиция составила административные протоколы на семерых задержанных граждан, открывших накануне в Москве стрельбу холостыми патронами, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

"На задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). В настоящее время по факту произошедшего ведется проверка", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, вечером 14 сентября сотрудники полиции задержали семь человек, которые стреляли из охолощенного оружия на базе автомата Калашникова на Марксистской улице в Москве. Все задержанные, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, были доставлены в отдел полиции.

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