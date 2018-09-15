Один человек погиб в ДТП с участием автозака на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Водитель ВАЗ-2106 погиб при столкновении с грузовиком-автозаком, перевозившим подозреваемых в Зеленокумске Ставропольского края, сообщили в субботу в пресс-службе краевого ГУ МВД.

"По предварительной информации, на одном из перекрестков водитель автомашины ВАЗ не предоставил преимущество служебному автомобилю отдела МВД России по Советскому городскому округу, двигающемуся с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, и допустил столкновение. В результате произошедшего водитель легкового автомобиля погиб", - сообщили в пресс-службе.

В служебном автомобиле никто не пострадал. Подозреваемые, находившиеся в автозаке, доставлены в ОМВД России по Советскому городскому округу. Обстоятельства ДТП уточняются.