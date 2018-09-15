Состояние пострадавших в ДТП в Ингушетии стабильно тяжелое

МАГАС, 15 сентября. /ТАСС/. Состояние троих пострадавших в ДТП в ингушской Сунже оценивается как стабильно тяжелое. Молодая женщина и две малолетние девочки переведены в республиканские больницы, сообщила ТАСС заместитель главного врача Сунженской центральной районной больницы Лейла Махлоева.

Ранее сообщалось, вечером 14 сентября на федеральной автодороге "Кавказ" в районе аэропорта "Магас" в Сунже столкнулись LADA Priora под управлением 27-летнего жителя сельского поселения Нижние Ачалуки и Hyundai Solaris под управлением 38-летнего жителя Грозного (Чечня). В результате столкновения погибли оба водителя и еще четыре человека, в том числе годовалый мальчик, еще трое пострадали.

"Мы сделали сложную операцию молодой женщине, которая пострадала в этом ДТП, сейчас она переведена в республиканскую больницу, ее состояние мы оцениваем, как тяжелое, но стабильное. С ней в аварии пострадали две девочки двух и трех лет - ее дочь и племянница. Дети также переведены в детскую республиканскую больницу, их состояние стабильное, чувствуют себя они намного лучше, они находятся под пристальным присмотром врачей", - сказала Махлоева.

Сотрудниками полиции выясняются причины ДТП.