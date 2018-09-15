В МВД завершили расследование дела о незаконной банковской деятельности на 375 млн рублей

МОСКВА. 15 сентября. /ТАСС/. Следственные органы МВД России окончили предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 375 млн рублей, сообщила ТАСС официальный представитель министерства Ирина Волк.

"Следственной частью главка МВД России по Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению в незаконной банковской деятельности ранее находившегося в розыске участника организованной группы", - отметила Волк.

Было установлено, что на территории Москвы и Новокузнецка злоумышленники создали организованную группу с целью совершения незаконных финансовых операций. В 2011-2014 годах через подконтрольные юридические лица они обналичили крупную денежную сумму и извлекли незаконный доход в виде комиссии в размере свыше 375 млн рублей.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). В 2015 году уголовное дело в отношении семи фигурантов направлено в Симоновский районный суд Москвы, решением которого подсудимые признаны виновными в инкриминируемом преступлении. Один фигурант был объявлен в розыск", - уточнила представитель МВД.

Она добавила, что в апреле 2018 года разыскиваемый участник организованной группы был задержан в Москве. В настоящее время уголовное дело в отношении него направлено в Симоновский суд столицы для рассмотрения по существу.