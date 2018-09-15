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Власти Зеленограда прокомментировали гибель подростка из-за падения футбольных ворот

Стадион, на котором произошел инцидент, является частной территорией

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Стадион в Зеленоградском административном округе города Москвы, на котором 14 сентября погиб молодой человек, является частной территорией, находящейся на балансе организации "Элион спорт". Об этом сообщил журналистам префект округа Анатолий Смирнов.

"Стадион не является городским объектом, на нем не проводятся городские мероприятия. В настоящее время проходят необходимые проверочные процедуры, направленные на установление всех обстоятельств случившегося", - сказал Смирнов.

Вечером 14 сентября на стадионе в Зеленограде молодые люди играли в футбол. В перерыве игры 18-летний подросток повис на воротах, которые впоследствии на него упали. От полученных травм он скончался на месте.

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