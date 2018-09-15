В ДНР сообщили о гибели безоружного ополченца из-за выстрела украинского снайпера

ДОНЕЦК, 15 сентября. /ТАСС/. Украинский снайпер убил безоружного ополченца провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в субботу сообщил начальник пресс-службы оперативного командования республики Даниил Безсонов.

"Украинский снайпер подло, в спину, выстрелом в безоружного, убил 20-летнего парня, - цитирует Безсонова Донецкое агентство новостей. - Парня, который хотел сделать условия существования пожилых людей немного лучше".

По словам Безсонова, инцидент произошел в районе прифронтового села Ленинское на юге ДНР, когда военнослужащий Виталий Устич помогал пожилой паре ремонтировать поврежденный обстрелами дом.

Ранее, 22 июля, в ДНР сообщали, что властями Киева в Донбассе сформирована специальная снайперская группа из военнослужащих Вооруженных сил Украины и Службы безопасности Украины.

Очередная договоренность о режиме прекращения огня и установлении так называемого "школьного перемирия" с полуночи 29 августа была достигнута участниками Контактной группы на встрече в Минске. Однако, как сообщили в ДНР, украинские силовики нарушили ее спустя три часа после вступления в силу, обстреляв окрестности Горловки.

С начала конфликта в Донбассе стороны более 20 раз договаривались о прекращении огня, наиболее успешным стало перемирие в 2016 году, когда режим тишины продержался в течение шести недель.