Пять человек госпитализированы после пожара в ангаре в одной из промзон Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате пожара, произошедшего минувшей ночью в ангаре в одной из петербургских промзон, сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"15 сентября в 00:40 (мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Глухоозерское шоссе, дом 11. В одноэтажном ангаре горела обстановка на площади 40 кв. метров. В 02:30 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

В результате пожара пять человек госпитализированы, сказали в пресс-службе ведомства, добавив, что к ликвидации огня привлекались 30 человек личного состава и 6 единиц техники.