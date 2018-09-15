УФСИН опровергло информацию об избиении заключенного Балуха в СИЗО в Симферополе

ТАСС, 15 сентября. Информация об избиении заключенного Владимира Балуха в симферопольском следственном изоляторе не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Республике Крым и Севастополю.

"В ряде СМИ распространяется информация о том, что в СИЗО-1 якобы подвергается избиениям В. Балух. Данная информация не соответствует действительности", - сообщили в УФСИН.

В ведомстве отметили, что в ходе регулярных медицинских осмотров телесных повреждений у Балуха не выявлено, жалоб на состояние здоровья от него не поступало. "В ходе беседы с сотрудниками СИЗО-1 В. Балух информацию об избиениях также отрицает", - добавили в УФСИН.

Ранее в СМИ появилась информация об избиении украинского активиста Владимира Балуха в симферопольском СИЗО. По данным СМИ, в июле Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима по совокупности двух уголовных дел.