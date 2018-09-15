Одиннадцать моряков с оставшегося без топлива в Испании судна ММП вернулись в РФ

МУРМАНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Одиннадцать моряков с судна Мурманского морского пароходства (ММП) "Заполярье", которое не может выйти из испанского порта из-за отсутствия топлива, вернулись в Россию. Об этом сообщил в субботу ТАСС координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов.

"11 моряков с "Заполярья" прилетели в Россию, на судно прибыл сменный экипаж", - сказал он, добавив, что смена экипажа произошла почти полностью, у всех находящихся сейчас на борту есть действующие контракты.

По его словам, судно не может покинуть Испанию из-за проблем с бункеровкой: его не заправляют топливом. Сложной остается ситуация и с продовольствием. Всего, по данным координатора, проблемы в зарубежных портах есть у семи судов ММП, часть из них находится под арестом из-за долгов пароходства. Помимо Испании, суда находятся в США, Индии.

При этом проблему с выплатой зарплат почти полностью удалось решить. "Заплаты у моряков небольшие, но существенных задолженностей, по моим данным, у компании нет", - отметил Фишов.

Как сообщалось ранее, экипажи четырех судов ММП обратились за помощью в Международную федерацию транспортных рабочих. Пресс-служба ММП сообщала, что организация испытывает финансовые трудности, причиной которых являются западные санкции, общая ситуация в мировой экономике и последствия затянувшегося кризиса на рынке морских перевозок. Чтобы модернизировать флот и сохранить рабочие места, компания ведет переговоры с банками об открытии кредитной линии, а также с крупными заказчиками для заключения долгосрочных контрактов.