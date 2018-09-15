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Площадь тления на свалке ТБО в Первоуральске сократилась до 180 кв. м

По данным МЧС, угрозы для населения нет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Площадь тления на свалке твердых бытовых отходов в городе Первоуральске в Свердловской области за сутки сократилась с 300 до 180 кв. м. Работы на месте ЧП продолжаются, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании на полигоне, находящемся в пяти километрах от жилых домов в Первоуральске, поступило вечером 13 сентября.

"Площадь очагов тления сократилась, на сегодняшний день составляет 180 кв. м. Работы на месте продолжаются. Угрозы для населения никакой нет", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, открытого горения на полигоне нет, на месте происшествия идет засыпка тлеющих очагов грунтом.

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