На окраине Краснодара загорелся склад

КРАСНОДАР, 15 сентября. /ТАСС/. Складское помещение на площади 40 кв. м горит на окраине Краснодара, в результате инцидента, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 13:15 (мск) поступило сообщение о том, что горит складское помещение по адресу: город Краснодар, улица Московская. В 13:22 по прибытии подразделений к месту установлено, что площадь пожара составляет 40 кв. м. Предположительно, есть пострадавшие", - сообщили в пресс- службе.

Два человека, включая ребенка, пострадали в результате пожара в складском помещении на окраине Краснодара, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах региона.

"Два пострадавших, из них один ребенок. Ребенка отправили уже в больницу", - сказал собеседник агентства.