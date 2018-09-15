Сотни авиарейсов отменили в Гонконге из-за тайфуна "Мангхут"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 сентября. /ТАСС/. Сотни авиарейсов отменены или задержаны в международном аэропорту Гонконга в связи с приближением сильнейшего за последние годы в регионе тайфуна "Мангхут". Как сообщила администрация воздушной гавани, нелетная погода ожидается в течение всего воскресного дня.

В частности, три местные авиакомпании, включая Cathay Pacific, отменили по меньшей мере 543 рейса. Как свидетельствует расписание аэропорта "Шереметьево", из-за непогоды как минимум на 12 часов задержан вылет рейса "Аэрофлота" Москва - Гонконг, прилет которого ожидался в воскресенье утром.

По данным синоптиков, в настоящее время эпицентр тропического циклона находится в Южно-Китайском море на расстоянии 580 км к юго-востоку от мегаполиса. Со скоростью 8,3 м/с атмосферная воронка смещается к побережью западной части провинции Гуандун и достигнет материка во второй половине дня в воскресенье.

"Тайфун представляет значительную опасность для всего региона", - предупредили в метеорологической обсерватории Гонконга. Скорость ветра в его центральной части достигает 54, 17 м/с. Циклон, которому присвоен статус "супертайфуна", сопровождается интенсивными ливнями, способными вызвать масштабные наводнения. По распоряжению властей в Гонконге были эвакуированы около тысячи жителей двух рыбацких деревень, которые могут подвергнуться затоплению.

Минувшей ночью "Мангхут" пронесся над Филиппинами, где, по последним данным, унес жизни по меньшей мере четырех человек. Еще одной жертвой стихии стала жительница Тайваня, которую смыло в море огромной волной.