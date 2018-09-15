Суд Каира санкционировал арест сыновей Мубарака по делу о спекуляциях на бирже

КАИР, 15 сентября. /ТАСС/. Уголовный суд Каира санкционировал в субботу арест сыновей бывшего президента Египта Хосни Мубарака - Али и Гамаля - по делу о манипуляциях на фондовой бирже. Об этом сообщила газета Al-Balad.

В рамках рассмотрения этого уголовного дела под стражу взяты также Хасан Хейкаль - сын известного египетского писателя, журналиста и аналитика Мухаммеда Хусейна Хейкаля, а также двое других подозреваемых. Рассмотрение дела назначено на 20 октября.

Пять человек подозреваются в спекуляциях на бирже акциями Национального банка страны и незаконном финансовом обогащении. По данным следствия, им удалось приобрести долю в банке через одну из компаний на Кипре, в результате чего их финансовая выгода составила почти 500 млн египетский фунтов, что по нынешнему курсу превышает $28 млн. Дело о махинациях на бирже было возбуждено в 2013 году, однако спустя несколько лет его рассмотрение по существу еще не начиналось. В 2015 году его вернули на пересмотр в прокуратуру.

К этому времени сыновья Мубарака, проведшие в тюрьме почти четыре года, были отпущены на свободу. Единственное возбужденное против них дело о коррупции, связанное с незаконным обогащением во время ремонта президентских резиденций, завершилось их освобождением. Суд признал Аля и Гамаля виновными в хищении из госказны порядка $18 млн, выделенных на ремонт резиденций в период с 2002 по 2011 годы. Следователи установили, что эти деньги были потрачены на строительство и отделку частных вил и офисов в Каире, Шарм-эш-Шейхе и Эль-Алямейне на побережье Средиземного моря.

Гамаль и Аля получили тогда по четыре года, однако с учетом уже проведенного в заключении срока их отпустили на свободу. Сам Хосни Мубарак был тогда приговорен к трем годам лишения свободы и штрафу в размере $3 млн. Ему также засчитали уже проведенный в тюрьме срок.